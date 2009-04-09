Ситуация с заболеваемостью краснухой - под контролем

В Министерстве обороны Украины заверяют, что врачи контролируют ситуацию с заболеванием краснухой воспитанников Киевского военного лицея имени Ивана Богуна и курсантов Военного института телекоммуникаций и информатизации Национального технического университета Украины “Киевский политехнический институт”.

Как сообщили УНИАН в Управлении пресс-службы Министерства обороны Украины, главный государственный санитарный врач центрального органа исполнительной власти по вопросам обороны Валерий БАРКЕВИЧ проинформировал, что на данное время военные медики предпринимают все необходимые меры с целью локализации вспышки краснухи в Киевском военном лицее и Военном институте телекоммуникаций и информатизации.

“Всего с 14 марта текущего года краснухой заболели 26 воспитанников Киевского военного лицея имени Ивана Богуна. Больные были госпитализированы в инфекционное отделение Главного военно-медицинского клинического центра Министерства обороны Украины “Главный военный клинический госпиталь”, течение болезни легкое, осложнений не зарегистрировано. На данное время на лечении находятся 2 лицеиста”, – сообщил В.БАРКЕВИЧ.

По его информации, с 23 по 28 февраля 2009 года в Киевском военном лицее имени Ивана Богуна проходили “Дни открытых дверей”, и лицей посетили более 2 тысяч школьников учебных заведений города Киева, которым условия проживания лицеистов показывали на примере 4-й роты 2-го курса. Характерно, что первый случай краснухи был зарегистрирован среди лицеистов этого подразделения через 14 суток, что составляет средний инкубационный период этой болезни.

“После возникновения первых случаев заболеваний краснухой медицинская служба лицея предложила контактным лицеистам прививку против краснухи как наиболее действенный способ недопущения заболевания этой инфекцией. Однако лицеисты после общения с родителями отказались от проведения прививок, ссылаясь на статью 12 Закона Украины “О защите населения от инфекционных болезней” от 6 апреля 2000 года № 1645-Ш”, – отметил В.БАРКЕВИЧ.

Он также сообщил, что 16 марта 2009 года начальник Киевского военного лицея утвердил План противоэпидемических мероприятий по ликвидации вспышки краснухи, в соответствии с которым в лицее проводится комплекс противоэпидемических мероприятий.

Кроме того, по словам В.БАРКЕВИЧА, на протяжении 30 марта – 2 апреля 12 случаев заболевания краснухой были зарегистрированы среди курсантов Военного института телекоммуникаций и информатизации Национального технического университета Украины “Киевский политехнический институт”. 10 иногородних больных проживают в общежитии №12, еще двое больных – киевляне, проживающие в Дарницком и Соломенском районах. На данное время всем лицам, которые контактировали с больными, по желанию делают прививку от краснухи.

Главный государственный санитарный врач центрального органа исполнительной власти по вопросам обороны также заметил, что состояние заболеваемости в отмеченных военных учебных заведениях находится под постоянным контролем врачей-эпидемиологов 10-го регионального санитарно-эпидемиологического отряда и инфекционистов Главного военно-медицинского клинического центра.