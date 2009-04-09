О чем расскажет цвет лица?

Многих женщин расстраивает цвет собственного лица после прошедшей зимы, как правило, выглядим мы не лучшим образом. Лицо зачастую имеет бледный цвет, кожа вялая, а под глазами можно наблюдать появление кругов и мешков. Так что же следует предпринять для того, чтобы исправить положение? Мы поможем вам в решении данного вопроса, а заодно расскажем о том, как цвет лица может выступить в роли диагноста.

Ведь опытный врач зачастую может предположить наличие у вас того или иного заболевания, лишь хорошо изучив цвет вашего лица. Не стоит считать, что яркий румянец на щеках является свидетельством наличия у вас богатырского здоровья, так как это может быть совсем даже наоборот. То есть, такой румянец может говорить о проблемах с сосудами, о повышенном артериальном давлении и даже о наличии какого-либо порока сердца.

Если же вы страдаете астмой или эмфиземой легких, то эти недуги, как правило, сопровождаются синюшным цветом лба, щек, губ.

В том случае, когда речь идет о проблемах с печенью или желчным пузырем, то у человека присутствует желтизна кожи. А вот зеленоватый оттенок может рассказать и о желчекаменной болезни, и даже о циррозе печени или о наличии опухоли.

Если вы отмечаете появление бледности кожи, то она не является признаком аристократизма, а может стать причиной посещения гематолога, так как может стать свидетельством наличия у вас анемии.

А если вы еще загляните в рот и заметите побледнение его слизистой, то тогда сомневаться не приходится – с кровью явно не все нормально.

Поэтому следует поспешить к врачу и сдать анализы крови.

А вот белые пятна на щеках могут рассказать о болезнях кожи или же о наличии нервного расстройства.

Если же вести речь о пятнах на скулах, имеющих коричневатый оттенок, то в этом случае можно вести речь о том, что ваша мочеполовая система (почки, мочевой пузырь) требуют внимания со стороны специалистов.

Не могут положительно повлиять на цвет лица и неправильное питание, когда в вашем рационе содержится повышенное количество тяжелых углеводов, которые находятся хлебобулочных изделиях, пирожных.

Если же вы начнете употреблять овощи и белки с минеральной водой, то вы не только улучшите цвет лица, но и сделаете упругим его кожу.

А вот в том случае, если вы являетесь ярым поклонником кофе, то вам следует ограничить его потребление до одной чашечки в день, при этом оно должно быть не растворимым, а натуральным, который следует варить самостоятельно.

При этом вы сможете воспользоваться оставшейся после выпитого кофе гущей, используя ее вместо скраба, который следует нанести на кожу лица и тела и помассировать, после чего смыть теплой водой. После процедуры на лицо следует нанести дневной питательный крем, а на остальные кожные покровы крем или бальзам для тела. Мало того, что кожа станет более гладкой и шелковистой, так еще и приобретет слабый цвет загара.

Не забывайте и о пиве, только употреблять его следует не вовнутрь, а для поддержания собственной красоты и здоровья кожи. Для этого возьмите стакан этого напитка и добавьте к нему две натертых на мелкой терке моркови, один яичный желток и одну столовую ложку крахмала, тщательно перемешайте все ингредиенты и нанесите на кожу на пятнадцать-двадцать минут. Подобная маска придаст ей прекрасный оттенок и здоровый вид.

Или же можно воспользоваться таким рецептом: две столовых ложки картофельного пюре следует смешать с одной натертой на мелкой терке морковью и одним сырым яичным желтком. Подготовленную массу нужно нанести на лицо и через пятнадцать минут ее нужно смыть теплым пивом.

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