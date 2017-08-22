В правительстве приняли план развития системы общественного здоровья

Кабинет министров Украины утвердил план мероприятий по реализации Концепции развития системы общественного здоровья, предусматривающий, в частности, разработку ряда нормативно-правовых актов.

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Соответствующее распоряжение от 18 августа 2017 года № 560-р опубликовано на правительственном портале.

Мероприятия направлены на создание эффективной системы общественного здоровья, укрепление здоровья населения, поощрение здорового образа жизни, продление активного и трудоспособного возраста, совершенствование качества эпидемиологического надзора, внедрение современных инструментов оперативного реагирования на чрезвычайные события и налаживание эффективного сотрудничества всех органов исполнительной власти.