В правительстве приняли план развития системы общественного здоровья
Правительство утвердило план мероприятий по реализации Концепции развития системы общественного здоровья.
Кабинет министров Украины утвердил план мероприятий по реализации Концепции развития системы общественного здоровья, предусматривающий, в частности, разработку ряда нормативно-правовых актов.
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Соответствующее распоряжение от 18 августа 2017 года № 560-р опубликовано на правительственном портале.
Мероприятия направлены на создание эффективной системы общественного здоровья, укрепление здоровья населения, поощрение здорового образа жизни, продление активного и трудоспособного возраста, совершенствование качества эпидемиологического надзора, внедрение современных инструментов оперативного реагирования на чрезвычайные события и налаживание эффективного сотрудничества всех органов исполнительной власти.