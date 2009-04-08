Из Госслужбы лекарственных средств уволена Демченко

Кабмин уволил первого заместителя председателя Государственной службы лекарственных средств и изделий медицинского назначения Инну Демченко.

Об этом журналистам сказал министр экономики Богдан Данилишин.

Соответствующее распоряжение правительство приняло на заседании в среду.

Напомним, что 18 марта Кабмин уволил Татьяну Будникову с должности зампредседателя Госслужбы лекарств.

В сентябре 2008 года Кабмин ликвидировал Госслужбу лекарств, однако в декабре 2008 года Президент Виктор Ющенко приостановил соответствующее постановление Кабинета Министров и направил представление в Конституционный суд, который в свою очередь отказался открыть производство о конституционности ликвидации Кабмином этой службы.

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