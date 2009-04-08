Председатель Черновицкой ОГА публично сдал анализ на СПИД

Председатель Черновицкой облгосадминистрации Владимир КУЛИШ первым в только что открытом после капитальной реконструкции в Черновцах областном центре профилактики и борьбы со СПИДом сдал кровь на ВИЧ.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе Черновицкой ОГА.

«Призываю всех сделать анализ на СПИД. Это поможет оградить себя, своих родных и близких», – заявил В.КУЛИШ, ожидая результаты анализов. Через несколько минут тест показал, что антитела к ВИЧ в крови губернатора Буковины отсутствуют.

Во время церемонии открытия настоятель Банченского монастыря, Герой Украины Михаил ЖАР, в многодетной семье которого уже воспитывается 55 ВИЧ-положительных детей, подарил В.КУЛИШУ икону Божьей Матери.

По словам главного врача Черновицкого областного центра профилактики и борьбы со СПИДом Юрия ЛЕСЮКА, на учете в центре сейчас находится почти 450 ВИЧ-положительных пациентов, из них 94 больны СПИДом. Количество впервые зарегистрированных случаев ВИЧ-инфекции с 1999 года растет ежегодно. В прошлом году на Буковине зарегистрировано 90 новых случаев, а от заболеваний, вызванных СПИДом, в области умерло 6 человек.