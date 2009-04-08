В Украине, вероятно, начинается циклический подъем заболеваемости краснухой.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщила заместитель главного государственного санитарного врача Украины Людмила МУХАРСКАЯ, комментируя ситуацию со вспышкой краснухи в учебных заведениях Киева.

“Возбудитель краснухи передается очень просто – воздушно-капельным путем при обычном общении с человеком-носителем, который в то же время является и источником инфекции", – сказала Л.МУХАРСКАЯ.

По ее словам, вспышка краснухи в учебных заведениях Киева, вероятно, вызвана контактами инфицированных с носителем вируса краснухи.

“В одном из лицеев проходил день открытых дверей. Вероятно, один из посетителей был инфицирован возбудителем, и занес его в коллектив - если возбудитель попал в закрытый коллектив, есть опасность, что люди незащищенные (не вакцинированные против краснухи) от вируса могут заболеть”, – отметила она.

Относительно путей предотвращения дальнейшего распространения краснухи заместитель главного государственного санитарного врача Украины заметила, что основных путей два – изоляция больных и вакцинация здоровых, отметив, что “вакцинация по эпидемическим показателям, когда уже возникла вспышка, практически единственный способ профилактики, для тех, кто еще не инфицировался и не заболел”.

“Министерство здравоохранения постоянно мониторит ситуацию с распространением вируса краснухи, и за последние дни новых случаев не обнаружено", – отметила Л.МУХАРСКАЯ.

Как сообщалось, вспышки краснухи зарегистрированы в двух учебных заведениях столицы - в Военном институте телекоммуникаций и информатизации «КПИ», где на протяжении 30 марта - 2 апреля было зарегистрировано 12 случаев заболевания краснухой, и Киевском военном лицее им. Ивана Богуна, в котором с 14 марта 2009 на краснуху заболели 26 лицеистов. Больные были госпитализированы в инфекционное отделение Главного военно-медицинского клинического центра, течение болезни легкое, осложнений не зарегистрировано. По состоянию на 7 апреля на лечении оставались двое лицеистов.

При этом в Минздраве отметили, что 23-28 февраля в Киевском военном лицее им. И.Богуна проходили дни открытых дверей, и лицей посетили более 2 тыс. школьников Киева. Первый случай краснухи был зарегистрирован через 14 суток (средний инкубационный период краснухи) именно среди лицеистов, условия проживания которых демонстрировали гостям.

После возникновения первых случаев заболевания краснухой медицинская служба лицея предложила контактным лицеистам прививку против краснухи как наиболее действенный способ недопущения заболевания этой инфекцией. Однако лицеисты после общения с родителями отказались от проведения прививок.