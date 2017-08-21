В Киеве проходит конференция Сети эпидемиологического надзора Шелкового Пути

В Киеве начала работу V ежегодная пленарная конференция Сети эпидемиологического надзора Шелкового Пути.

Как сообщили УНИАН в Госпродпотребслужбе, конференция пройдет 21 и 22 августа при участии представителей компетентных органов Украины, Грузии, Азербайджанской Республики, Республики Казахстан, а также Молдовы, Беларуси, Франции и Великобритании.

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От Украины в мероприятии принимают участие руководство и специалисты Госпродпотребслужбы и Министерства здравоохранения.

Открывая работу конференции, председатель Госпродпотребслужбы Владимир Лапа отметил, что данное мероприятие является чрезвычайно важным для координации работы компетентных органов стран-участников и создает почву для искоренения заболеваний.

"Заболевания не признают границ. Поэтому для нас очень важно то, что сегодняшнее мероприятие собрало представителей многих стран. Мы искренне рады быть принимающей стороной в этом году. Мы прекрасно понимаем всю необходимость подобных встреч и ценим то, что Госпродпотребслужба может принять участие в мероприятиях, которые будут способствовать уменьшению угрозы трансграничных заболеваний", - подчеркнул Лапа.

Во время мероприятия специалисты в области общественного здоровья и ветеринарной медицины вышеуказанных стран представят более 30 презентаций.

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Справка. Сеть эпидемиологического надзора Шелкового Пути с начала своего возникновения является платформой стран Кавказского региона, Средней Азии и стран Восточноевропейского региона для обсуждения и разработки средств оптимизации биомониторинга, включая выявление заболеваний, лабораторную диагностику, эпидемиологический анализ, учет болезней и межсекторальное сотрудничество между соответствующими странами с целью укрепления национальной, региональной и глобальной безопасности в области защиты здоровья.

Сеть эпидемиологического надзора Шелкового Пути была создана в 2013 году и ранее была известна как Региональная группа по надзору за заболеваниями (RDSWG). Это многонациональная и многоуровневая структура, которая работает над созданием эффективной сети эпидемиологического надзора над заболеваниями в Восточной Европе. К мероприятиям Сети эпидемиологического надзора Шелкового Пути практикуется приглашение и стран, не являющихся членами. В качестве участников в этих мероприятиях, например, привлекались такие международные организации, как Всемирная организация здравоохранения, Всемирная организация охраны здоровья животных (МЭБ) и Европейский Союз.