Чем полезна капуста брокколи?

Ежедневное употребление в пищу побегов капусты брокколи может помочь в подавлении бактерии Helicobacter pylori (H. pylori), вызывающей язвенную болезнь желудка и рак.

Международный коллектив ученых во главе с Джедом Фэйхи из Университета Джонса Хопкинса (США) провел эксперимент с 50 японцами: одной группе испытуемых давали побеги брокколи, а другой - ростки люцерны. В результате обнаружилось, что каждодневное поедание 80 граммов побегов спаржевой капусты на протяжении двух месяцев обеспечивает защиту от зловредной бактерии. Исследователи объясняют это тем, что в молодых ростках овоща содержится сульфорафан, который действует как антибиотик. Впрочем, сульфорафан способен только лишь подавлять активность H. pylori, но не истребляет бактерию.

У тех, кто ел побеги брокколи, уровень маркера H. pylori в экскрементах снизился более чем на 40%. Это значит, что у данной группы испытуемых сократился риск заболеть не только гастритом и язвой, но и раком желудка. У тех же, кто употреблял в пищу ростки люцерны, не содержащие сульфорафана, никаких изменений в уровне маркера не произошло.

Результаты эксперимента на людях были подтверждены опытами на мышах. В течение восьми недель исследователи кормили зараженных H. pylori грызунов побегами спаржевой капусты. Как следствие, численность колоний бактерии в желудках животных значительно сократилась, никак не изменившись у тех мышей, которым вместо брокколи давали чистую воду.

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