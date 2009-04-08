Создан новый способ лечения переломов костей

Основы революционной технологии по лечению переломанных костей и поврежденных суставов, когда все что требуется - это сделать пациенту несколько уколов в предплечье - разработана в английском Университете Киле /Keele University/. В ходе опытов научная группа проводила эксперименты, когда введенные в конечности животных столовые клетки направлялись с помощью магнитных полей в предназначенное место поврежденных костей.

Способность стволовых клеток превращаться в костную ткань и тем самым естественным образом восстанавливать поврежденные кости и суставы была уже довольно давно известна науке и доказана рядом опытов. Сейчас создана технология по их движению внутри биологического организма с помощью электромагнитного поля.

Как заявила руководитель работ профессор Алисия эль-Хадж, в течение ближайших пяти лет разработанная учеными Университета Киле технология будет применяться для лечения людей.

ami-tass.ru