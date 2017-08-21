Лутковская обратилась в ГПУ относительно архивных материалов психиатрической больницы в Днепре

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Валерия Лутковская просит генпрокурора Юрия Луценко инициировать расследование относительно вероятного применения в времена СССР в пациентов психбольницы в городе Днепр методов карательной психиатрии.

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Об этом говорится в переданном УНИАН обращении Лутковской к Луценко.

Уполномоченный информирует, что в эти дни Министерство здравоохранения осуществляет выемку архива в государственном учреждении "Украинская психиатрическая больница со строгим наблюдением режима Минздрава Украины" в городе Днепр.

«За все годы существования в больнице находилось большое количество людей, в том числе и тех, кого преследовала карательная система СССР. Для установления исторической справедливости мы обязаны провести тщательное расследование преступлений того времени, с особым вниманием подойти к изучению этих документов с учетом их значимости для сферы защиты прав человека и недопущения повторения существования карательной психиатрии для борьбы с инакомыслием», - отметила Лутковская.

По ее мнению, анализ документов, хранившихся в указанной психиатрической больнице, должен проводится не психиатрами системы здравоохранения, а специалистами, которые смогут оценить историческую ценность этих документов для национальной памяти, с учетом законодательства в сфере защиты персональных данных.

«Кроме того, считаю, что этот анализ должен привести к оценке и криминальной составляющей этой части нашего прошлого. В связи с вышеизложенным обращаюсь к Генеральному прокурору Украины Юрию Луценко с просьбой инициировать досудебное расследование преступлений в отношении преследования лиц с использованием системы психиатрии для изоляции лица и подавления свободы слова», - говорится в обращении.