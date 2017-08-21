Из РФ в Украину поставляли некачественные комплектующие для протезов для бойцов АТО (фото)

Сотрудники Главного управления контрразведывательной защиты экономики СБ Украины совместно с прокуратурой перекрыли канал поставок в Украину некачественных комплектующих для протезирования, в частности бойцов антитеррористической операции. Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре СБУ.

«Правоохранители установили, что частная структура с 2014 года закупает у российского поставщика коленные суставы, узлы и модули для протезирования. Инициированная СБ Украины проверка установила, что завезена из РФ продукция не соответствует требованиям государственных стандартов качества», - сообщили в спецслужбе.

Сотрудники СБУ задокументировали, что дельцы реализовывали комплектующие нескольким государственным структурам, которые специализируются на изготовлении протезов. По заключению экспертов, использование некачественных комплектующих могло создать угрозу здоровью пациентов, большинство из которых являются участниками антитеррористической операции.

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Во время обысков в складских, производственных и офисных помещениях поставщика правоохранители изъяли комплектующие коленных протезов производства РФ, бухгалтерскую документацию, копии сертификатов, калькуляцию себестоимости протезов, которые изготовлены из некачественных комплектующих. Оперативники СБУ также обнаружили черновые записи руководителя и главного бухгалтера, выписки с банковских счетов и другие документальные материалы, которые доказывают сознательную закупку и реализацию дельцами несоответствующей продукции для протезирования.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до шести лет. Продолжаются неотложные следственные действия.