Последствия кризиса для здравоохранения необратимы

Тема Всемирного дня здоровья в этом году - чрезвычайно актуальна для Украины, поскольку отечественная система здравоохранения не способна адекватно реагировать на существующие вызовы, отметила 7 апреля председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам здравоохранения Татьяна Бахтеева.

"Изношенность основных фондов учреждений здравоохранения в среднем составляет 70-80%. Степень же износа зданий - более 40%. Укомплектованность современной медицинской техникой, автотранспортом - не более 30% от потребности. К сожалению, в Украине в текущем году программы по укреплению материально-технического обеспечения медицинских учреждений абсолютно не финансируются. Поэтому, остается надеяться, что чрезвычайные ситуации обойдут Украину стороной", - сказала Бахтеева.

В пресс-службе парламентского комитета по вопросам здравоохранения также отметили, что украинская медицина находится в критическом состоянии.

"Недостаточное финансирование здравоохранения в условиях кризиса скажется не сразу, а минимум через полгода - год. К сожалению, эти процессы уже необратимы. Ведь в стране не финансируется закупка медицинского оборудования, дорожают все виды лекарств, растет количество безработных, что порождает массовую бедность и, следовательно, ее негативные последствия - неполноценное питание, лечение, отдых. Люди берутся за работу, к которой они не готовы, что приводит к травматизму", - утверждает депутат.

"И это только первые последствия кризиса. Поэтому, можно сказать, что украинская медицина сама живет в условиях чрезвычайной ситуации", - заключает Бахтеева.

В результате стихийных бедствий в 2008 году в мире погибли 236 тысяч человек. Экономические убытки от разгула стихии составили в общей сложности 181 миллиард долларов, информирует секретариат Международной стратегии ООН по уменьшению опасности бедствий.

Кроме того, в 2008 году от проливных дождей и ураганов серьезно пострадали страны Центральной и Восточной Европы. Они привели к резкому повышению уровня воды в реках Днестр и Прут и разрушительным наводнениям в Украине, в Молдавии, Румынии, Словакии и Венгрии. В результате этих стихийных бедствий 42 человека погибли, примерно 40 тысяч человек были эвакуированы. В западных областях Украины ущерб от стихийного бедствия был оценен в 650-870 миллионов долларов, говорится в сообщении.

Напомним, в 2009 году Всемирный день здоровья посвящен теме Медицинские учреждения в условиях чрезвычайных ситуаций.

korrespondent.net