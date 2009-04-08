В порт Керчи не пускают судно с испортившимся мясом

В Керченском проливе, в 20 км от берега, находится судно «Берикс» с грузом испортившегося мяса.

Ветеринарная служба приняла решение не пускать корабль в порт Керчи, передает корреспондент УНИАН.

По данным керченских СМИ, в декабре прошлого года судно (на борту 12 человек экипажа - граждане Украины) вышло из порта Грузии с более чем 220 тоннами мяса. По одним данным, мясо испортилось в пути, так как сломались холодильники, по другим данным - срок годности замороженного мясо истек еще несколько лет назад. Для такого груза порты Украины закрыты, сообщают СМИ.

«Мясо с просроченным сроком. Там и куры, там и кролики, и что-то еще. Есть письмо главного врача ветеринарной медицины Украины о том, что вход корабля в порт категорически запрещен», - сообщила сегодня в комментарии журналистам главный санитарный врач Крыма Мария КРОВЯКОВА.

По имеющейся у нее информации, сейчас решается вопрос, что делать с судном. Вероятно, экипажу корабля рекомендуют «уйти туда, откуда пришли». «В порт (Керчи) ему нельзя, потому что мясо все просроченное», - подчеркнула М.КРОВЯКОВА.

Пограничники следят за тем, чтобы судно не зашло в порт. «Судно не пускает ветслужба. Задача пограничников - охранять пограничный режим, чтобы судно не нарушило государственную границу, потому что оно не должно попасть в украинский порт (в данном случае Керчь). Оно вообще не должно попасть ни в какой украинский порт!», – сказала в комментарии УНИАН пресс-секретарь Азово-Черноморского регионального управления Государственной пограничной службы Украины Лилия ПУРГИНА.