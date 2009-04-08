Кировоградщина: растет количество больных туберкулезом подростков

В прошлом году в Кировоградской области количество больных туберкулезом подростков возросло на 18,3%, несмотря на то, что общий уровень заболеваемости снизился на 4,9%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции сообщила заведующая поликлиникой областного противотуберкулезного диспансера Галина ГОРЕНКО.

По ее словам, показатель заболеваемости туберкулезом в области составляет 97 человек на 100 тыс. населения (средний в Украине – 77,4).

Наибольший процент (57%) больных туберкулезом – безработные, но трудоспособные лица. Также 5,5% количества заболеваний приходится на категорию частных предпринимателей, 2,5% - на студентов, 1,4% - на детей.

Г.ГОРЕНКО сообщила, что в 2008 году уровень обследования на туберкулез в области составлял 508,9 на 1000 взрослого населения, 966,6 - детского.

Кировоградская область занимает четвертое место в Украине по темпам распространения туберкулеза.