Вспышки краснухи зарегистрированы уже в 2-х учебных заведениях Киева

Вспышка краснухи зарегистрирована еще в одном учебном заведении столицы - Киевском военном лицее им. Ивана Богуна.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

В частности, там с 14 марта 2009 г. краснухой заболели 26 лицеистов. Больные были госпитализированы в инфекционное отделение Главного военно-медицинского клинического центра, течение болезни легкое, осложнений не зарегистрировано. По состоянию на 7 апреля на лечении остаются двое лицеистов.

При этом в Минздраве отметили, что 23-28 февраля в Киевском военном лицее им. И.Богуна проходили дни открытых дверей, лицей посетило более 2 тыс. школьников учебных заведений Киева. Первый случай краснухи был зарегистрирован через 14 суток (средний инкубационный период краснухи) именно среди лицеистов, условия проживания которых демонстрировали гостям.

После возникновения первых случаев заболевания краснухой медицинская служба лицея предложила контактным лицеистам прививку против краснухи как наиболее действенное мероприятие по недопущению заболевания этой инфекцией. Однако лицеисты после общения с родителями отказались от проведения прививок.

Как сообщалось, на протяжении 30 марта - 2 апреля было зарегистрировано 12 случаев заболевания краснухой в Военном институте телекоммуникаций и информатизации «КПИ». Были привиты против краснухи 19 человек из 205, контактных по общежитию.