Национальный институт рака и НОК подписали Меморандум

Национальный институт рака подписал Меморандум о сотрудничестве с Национальным олимпийским комитетом.

Документ подписали сегодня, 7 апреля, во Всемирный день здоровья, директор Национального института рака Игорь ЩЕПОТИН и председатель НОК Сергей БУБКА, сообщили УНИАН в пресс-службе Всеукраинской общественной организации „Украинский медицинский союз”.

Как говорилось во время подписания Меморандума, рак – общенациональная проблема Украины, которая существенно влияет на состояние здоровья украинцев: на протяжении 75 лет жизни злокачественными новообразованными поражаются в нашей стране каждый 3-4 мужчина и каждая 5-6 женщина; за год от рака умирает 90 тыс. человек. Поэтому НОК и Национальный институт рака, осознавая необходимость информационно-просветительской работы по профилактике онкозаболеваний в Украине и формированию привычки к здоровому образу жизни, решили объединить усилия по сохранению здоровья украинцев.

В рамках Меморандума запланирована программа совместной деятельности, которая предусматривает участие представителей Национального института рака в различных образовательных олимпийских форумах, информационную и практическую помощь тренерам, судьям, спортсменам и другим членам Национального олимпийского комитета Украины по профилактике, диагностике и лечению онкологических заболеваний, поддержку выдающимися спортсменами Украины людей, больных раком.

«На сегодняшний день состояние здоровья особенно молодого поколения не может не тревожить. Через спорт мы должны улучшить здоровье наших людей. Национальный олимпийский комитет рассматривает это сотрудничество как возможность сделать свой весомый вклад в решение крайне важных социальных проблем. С помощью наших выдающихся спортсменов, которые поддерживают эту инициативу, мы хотим привлечь внимание общественности к проблеме рака», - сказал С.БУБКА.

По данным пресс-службы, поддержать инициативу подписания Меморандума пришли выдающиеся спортсмены Украины: олимпийская чемпионка по плаванию Яна КЛОЧКОВА, олимпийская чемпионка по семиборью Наталия ДОБРЫНСКАЯ, серебряный и бронзовый призер чемпионата мира, чемпионка Европы по биатлону Оксана ХВОСТЕНКО и другие.

Первым шагом в совместной работе Национального олимпийского комитета и Национального института рака стало посещение олимпийскими чемпионами и призерами детского отделения Национального института рака. Маленькие пациенты получили памятные олимпийские подарки от гостей, имели возможность сфотографироваться и пообщаться с ними.