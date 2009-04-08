Черниговщина: открыто новое отделение гемодиализа

В Прилуцкой центральной городской больнице открылось второе в Черниговской области отделение амбулаторного гемодиализа.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе облгосадминистрации, в открытии отделения, которое является филиалом отделения нефрологии и гемодиализа Черниговской областной больницы, приняли участие заместитель министра здравоохранения Василий ЛАЗОРИШИНЕЦ и председатель Черниговской ОГА Владимир ХОМЕНКО.

По словам губернатора, открытие отделения гемодиализа в Прилуках приблизит необходимую медицинскую услугу к людям, чтобы каждый, кто нуждается в ней, мог бы ее получить и не ехать в областную больницу. Отделение рассчитано на обслуживание жителей южных районов области.

Прилуцкое отделение искусственной почки – 17-тое в Украине. Оно оборудовано необходимой аппаратурой за счет средств Министерства здравоохранения. Для открытия отделение потрачено свыше 1 миллиона гривен. Лечение в отделении является бесплатным.

*** Гемодиализ – очистка крови от токсичных веществ.

Всего в Черниговской области проживают 72 лиц, которые периодически нуждаются в очистке крови, из них 9 лиц – в Прилуках.