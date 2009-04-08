Благотворительный фонд Рината АХМЕТОВА «Развитие Украины» станет основным получателем средств возможного гранта Глобального фонда по борьбе с туберкулезом.

Как передает корреспондент УНИАН, такое решение принято сегодня в Киеве на заседании Национального совета по вопросам противодействия туберкулезу и ВИЧ/СПИДу под председательством вице-премьер-министра Украины Ивана ВАСЮНИКА.

«Нам нужно готовить заявку в ускоренном темпе, ее нужно готовить качественно, поскольку, по сути, речь идет о средствах, сопоставимых с объемом бюджетных средств, выделяемых на борьбу с туберкулезом», - сказал И.ВАСЮНИК.

По его словам, национальная заявка должна быть подготовлена и согласована до 25 мая, чтобы до 1 июня ее можно было направить на рассмотрение в Глобальный фонд борьбы с ВИЧ/СПИД, туберкулезом и малярией.

В случае положительного решения Глобального фонда Украина в течение пяти лет поэтапно получит 100 млн. долларов на борьбу с туберкулезом. Основным реципиентом этих средств станет Благотворительный фонд Рината Ахметова «Развитие Украины».

Как сообщал УНИАН, Глобальный фонд борьбы с ВИЧ/СПИД, туберкулезом и малярией планирует 1 июня рассмотреть заявку Украину о финансировании программы по борьбе с туберкулезом в размере 100 млн. долл.

«Украина готовит очередную заявку относительно борьбы с туберкулезом к девятому раунду, который состоится 1 июня. И финансирование этой программы будет достаточно большим – около 100 миллионов долларов», - сказал портфолио-менеджер Глобального фонда Андреас ТАМБЕРГ.

Кроме того, Глобальный фонд по борьбе с ВИЧ/СПИДом, туберкулезом и малярией предварительно одобрил продолжение сотрудничества с Украиной до 2012 года, в рамках которой страна может получить грант в размере 120 млн. долл.