Летняя работа полезна для подростков с суицидальными наклонностями

Подростки в меньшей степени проявляют суицидальное поведение и защищены от попытки самоубийства, если в летние каникулы они работают. Летняя занятость является сдерживающим фактором опасных поведенческих и эмоциональных расстройств, особо ярко проявляющихся когда у школьников много свободного времени, полагают специалисты Университета Айовы.

Летняя работа позволяет улучшить психологическое состояние тинейджеров в группе риска суицида в гораздо большей степени, чем работа в течение учебного года, регулярное посещение церкви или участие в спортивных мероприятиях, утверждают эксперты. Активная деятельность в долгий летний каникулярный период полезна для юной неустойчивой психики, поскольку она создаёт чувство собственного достоинства, так как подросток сам зарабатывает деньги и проявляет свои способности и умения.

Факторы риска подросткового самоубийства включают злоупотребление алкоголем, ожирение, насилие над личностью /физическую агрессию, изнасилование и т.д./ и низкую самооценку. Для школьников с одним или несколькими факторами риска 20 или более часов в неделю на работе летом создают своеобразный иммунитет против депрессивных мыслей и подавленного настроения, заметили американские психологи. Дети младше 16 лет, которые могут работать только по 10 часов в неделю, имеют то же положительное влияние от летней занятости. Однако родители и преподаватели должны обратить внимание на условия работы для школьников, чтобы ребёнок не столкнулся с обманом, унижениями и дискриминацией в силу своей неопытности и социальной незащищённости, предупреждают эксперты. Между тем в связи с экономическим спадом уровень безработицы среди несовершеннолетних продолжает расти во многих странах, а в Америке достигает отметки в 22% - показатели, которые значительно выше числа взрослых безработных.

ami-tass.ru