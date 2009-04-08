Создана безболезненная замена химиотерапии

Ученые из гонконгского Политехнического университета разработали новое лекарство, которое избавит больных раком от необходимости подвергаться болезненной химиотерапии, сообщает "Саут Чайна Морнинг Пост".

Препарат под названием ВСА содержит ферменты, блокирующие основное питательное вещество раковых клеток, и больные клетки погибают от голода. При этом новое лекарство не повреждает соседние здоровые клетки и, в отличие от химиотерапии, не вызывает болезненных эффектов, выпадения волос и тошноты.

Предварительные исследования доказали эффективность препарата в борьбе с раком груди, легких, печени, поджелудочной железы, кожи.

По словам ученых, лекарство поступит в массовое употребление после серии длительных испытаний, которые займут около 10 лет.

Заслуга гонконгских ученых была отмечена наградой на международной выставке изобретений, новых технологий и продукции в Женеве.

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