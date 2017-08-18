Неприятие подростками своего тела приводит может привести к суициду - психологи

В сюжете ТСН говорится, об истории 17-летней девушка, которая ушла из дома и оставила предсмертную записку. Ребенка родители нашли через сутки искалеченную, но живую.

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Папа во время поисков рассказал журналистам, что дочь была недовольна своей внешностью, постоянно сетовала на собственное тело и угрожала что-то себе причинить. Таких историй, говорят психологи, больше, и они ближе, чем нам кажется, потому что дети в основном прячут депрессию с улыбкой. "Угнетало, подавляло, а потом в один момент: а что, если это все прекратить вообще одним моментом? Были мысли о суициде", - признается Наталья, которая в свои 17 тоже думала о смерти.

До страшного решения она шла с 9 лет – со стартом гормональных изменений начали быстро появляться лишние килограммы. А в 15 за неправильное лечение, за месяц прибавилось сразу 30 кило, и еще столько же после повторного курса. "Когда ты весишь больше 100, тогда кажется, что ты вообще ничего никогда не сможешь - все, можешь умирать ложиться. Я не выходила из дома, я не хотела ничего делать, вообще мне весь мир был не мил, было очень тяжело", - признается Наталья. Затравленная одногрупницями, унижена любимым, девушка просто перестала есть. "Дошло до того, что я начала терять сознание: утром, когда встаешь, падаешь. Это страшно", - говорит она.

Для людей, недовольных своим телом, еда становится врагом, а отказ от нее – защитой. Погоня за "идеальными формами" породила новое понятие в медицине – саркопенический синдром. Это когда вместе с жиром исчезают мышцы, а с ними и жизненный тонус.

Диетологи говорят, что запросы современных девушек на вес и размер груди бывают просто парадоксальными и невозможными к воплощению в принципе.

"Как бы человек не худел, мышечная масса, масса внутренних органов не должна страдать", - убеждает специалист.

Критическая граница для девушек – это 40 килограммов. За этим порогом начинаются необратимые изменения, и первой страдает репродуктивная система. Далее выделительная – почки уменьшаются до размера крупных фасолин, печень становится похожей на теннисный мяч, и о здоровье уже речь не идет.

Чтобы не убить себя неправильным похудением эксперт советуют заблаговременно высчитать соотношение жировой, костной, мышечной массы и еще с десяток показателей. Для этого нужны специальные приборы, цена на которые стартует от 1000 гривен.

Однако популярны и математические методы – их множество в интернете. Самый простой – вычислить индекс массы тела, для этого надо рост в метрах умножить на себя, а затем вес в килограммах разделить на эту цифру. Норма будет от 18 до 25. И даже идеальные цифры бессильны против психотравмы, если ребенок когда-то пережила издевательские оценки от родителей или других людей относительно своей внешности.

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Психологи утверждают, что неприятие своего тела является нормой для подростков. Чтобы не дать ребенку довести себя до депрессии или суицида, стоит ее максимально занять и быть внимательными. Постоянная критика своего тела, бессонница, уход от собственного отражения в зеркале, мешковатую одежду, частые визиты в туалет после еды – первые ласточки опасного расстройства. Если не исправить ситуацию, последствия могут проявиться через десятки лет.

Принять и полюбить себя Наталии помогли родители. Сегодня она занимается спортом, правильно питается, встретила любимого человека и хочет стать мамой.

"Самое главное – надо верить в себя, не обращать внимание на то, что говорят другие, особенно те, что дразняться", - пришла к выводу девушка.