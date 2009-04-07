На Волыни запретили продавать молоко в пластиковых бутылках
15:19, 07 апреля 2009Страна
9
Из санитарных соображений
С начала апреля на рынках Владимира-Волынского разрешается продавать молоко и молочные продукты только от тех коров, которые прошли ветеринарно-санитарное обследование. Об этом сообщил заведующий ветеринарной лабораторией местного рынка Петр Киричук.
Продавцы молокопродуктов обязаны иметь ветеринарный паспорт и карточку на свое животное. В карточке должны быть отметки об обследовании коровы на лейкоз, туберкулез и на другие опасные заболевания.
Также из санитарных соображений сурово запрещено продавать молоко в пластиковых бутылках.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter