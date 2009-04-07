Среди киевских студентов растет заболеваемость краснухой

С 30 марта по 2 апреля в Киеве госпитализированы с краснухой шесть студентов. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минздрава.

По информации Киевской санитарно-эпидемиологической станции, среди слушателей военного института телекоммуникаций и информатизации, который функционирует на базе национального технического университета "Киевский политехнический институт", по состоянию на 3 апреля зарегистрировано 12 больных краснухой. 10 иногородних проживают в киевском общежитии №12, еще 2 проживают в Дарницком и Соломенском районах Киева. Все заболевшие мужчины не были привиты против краснухи.

Из числа заболевших 6 доставлены в Киевскую городскую клиническую больницу №4, 4 студента выехали за пределы Киева к родителям в Черкасскую, Хмельницкую, Ривненскую и Луганскую области.

Территориальные СЭС проинформированы о случаях краснухи для организации надзора по месту проживания родителей больных.

По месту проживания и обучения в Киеве выявлено 205 контактных лиц. Для проведения прививок контактировавшим с больными студенческой поликлиникой получено 100 доз моновакцины против краснухи.

Всего в Киеве в январе-марте зарегистрировано 198 случаев краснухи, из них 66 детей возрастом до 14 лет.

Первый заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Александр Биловол высказал обеспокоенность ростом заболеваемости краснухой среди студентов. Он обратился к главным государственным санврачам областей, Крыма, Киева и Севастополя, водного, железнодорожного и воздушного транспорта с просьбой взять под личный контроль проведение мер по недопущению эпидемических осложнений