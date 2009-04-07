Производители питьевой воды в Украине работают с нарушениями

В первом квартале 2009 года отдел государственного надзора ДП “Киевоблстандартметрология” провел плановые проверки качества питьевой воды на двух предприятиях Киевской области по изготовлению и реализации питьевой воды для населения. Об этом УНИАН сообщили в Госпотребстандарте.

На проверенных предприятиях качество воды не отвечало требованиям нормативных документов по органолептическим показателям (завышена мутность), физико-химическим показателям (завышено содержание железа).

За реализацию продукции, которая не отвечала требованиям нормативных документов, к предприятию были применены штрафные санкции, к административной ответственности в виде штрафа притянуты два должностных лица. Предприятиям выданы предписания относительно устранения установленных недостатков.