Черниговские врачи на неделю отказались от абортов

Акция «Мама, не убивай меня!», направленная на привлечение внимания общества к проблеме абортов и предостережения женщин от такого шага, началась в Черниговской области.

Проводится мероприятие по инициативе Черниговской епархии УПЦ и Благотворительного фонда «Европа». Как сообщили руководители этих структур - архиепископ Черниговский и Новгород-Северский Амвросий и народный депутат Украины Валерий Дубиль, в течение недели священники будут читать тематические лекции в школах и вузах Черниговщины, а в храмах пройдут специальные службы и молебны.

На всех мероприятиях женщинам и девушкам будут раздавать листовки с агитацией отказываться от абортов. К акции «Мама, не убивай меня!» присоединились также медицинские учреждения области - в течение недели они абортов не будут делать.

ubr.ua