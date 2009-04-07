России грозит птичий грипп

По данным Роспотребнадзора, серьезная ситуация может возникнуть весной в связи с возможным заносом вируса гриппа птиц на территорию России.

«В настоящее время эпизоотическая ситуация по гриппу птиц в Российской Федерации расценивается как серьезная. Весенняя миграция птиц может привести к заносу вирусов гриппа А (Н5N1) на территорию РФ», - говорится в сообщении.

Роспотребнадзор напоминает, что с 1997 года отмечаются вспышки гриппа среди диких и домашних птиц, вызванных высокопатогенными вирусами гриппа А субтипа H5N1, способными вызывать также тяжелые заболевания среди людей с высокой летальностью.

По данным Всемирной организации здравоохранения, на 1 апреля 2009 года случаи гриппа птиц среди людей зарегистрированы в 15 странах мира. Общее количество подтвержденных случаев гриппа H5N1 среди людей достигло 413, из них в 256 - с летальным исходом.

В настоящее время органы и учреждения Роспотребнадзора, Россельхознадзора, МЧС и ГИБДД занимаются мониторингом гриппа птиц в природных условиях, чтобы не допустить заноса вируса.

В России пока не зарегистрировано ни одного случая птичьего гриппа у людей, вместе с тем, соседство двух вирусов - птичьего и человеческого - может привести к мутации штамма и глобальной эпидемии среди людей.

«Совместная циркуляция штаммов вирусов человеческого птичьего гриппа повышает вероятность события реассортации и возникновения пандемичного варианта вируса гриппа», - говорится в сообщении.

Управления Роспотребнадзора по субъектам РФ, на территории которых отмечались вспышки гриппа птиц, совместно с заинтересованными службами и ведомствами проводят мероприятия, направленные на предупреждение распространения вируса среди домашней птицы, на птицефабриках, а также среди людей.

«При этом вводится жесткий контроль за автотранспортом в контрольно-пропускных пунктах в зонах ограничительных мероприятий, организацией дезинфекционных барьеров и соблюдением обеззараживания автотранспорта», - говорится в пресс-релизе.

Кроме того, Роспотребнадзор вводит усиленный контроль за пассажирами, прибывающими из стран, где были зарегистрированы заболевания людей.

rian.ru