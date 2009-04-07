Мигрень во время беременности в 15 раз повышает риск инсульта

Женщины, которые страдают от серьёзных головных болей, подвергаются повышенному риску инсульта во время беременности, а также других сосудистых заболеваний, образования сгустков крови и повышенного давления. Мигрень затрагивает почти 26% женщин и около трети женщин в возрастном промежутке 35-39 лет, тем не менее, очень мало известно о распространённости головной боли у беременных женщин.

Клиницисты "Britain Medical Journal" /Англия/ использовали трёхлетние данные о диагностированной мигрени среди почти 34 тыс. беременных женщин, пытаясь проверить связь между головной болью и сосудистыми нарушениями в течение беременности. Было зафиксировано, что у женщин старше 40 лет в 2,5 раза чаще развивается мигрень, чем у девушек до 20 лет. Мигрень во время беременности в 15 раз увеличивала риск инсульта.

Кроме того, приступы хронической головной боли в три раза способствовали образованию кровяных сгустков в венах и удваивали риск сбоев в работе сердечно-сосудистой системы. Сосудистые факторы риска, включающие наличие сахарного диабета, гипертонии и курения, также были тесно связаны с мигренью. Вместе с тем, добавляют терапевты, случаи инсульта во время беременности очень редки - около четырех случаев на 100 тыс. беременностей. Тем не менее, острая головная боль может привести к осложнениям беременности и навредить сердечно-сосудистому здоровью матери, предупреждают исследователи. Они полагают, что мигрень ответственна за физиологические изменения во время беременности, увеличивая нагрузку на сосудистую систему путём повышения объёма поступающей крови в ткани и учащения сердечного ритма.

ami-tass.ru