Как снизить давление, не отказываясь от соли?

Сахар и соль — два продукта, с одинаково плохой репутацией среди врачей. Первый винят в ожирении и диабете, вторую — в гипертонии и инфарктах миокарда.

По статистике, абсолютное большинство из нас потребляет больше соли, чем требуется нашему организму (6 граммов в день считается нормой). Тем временем 3 грамма «белой смерти» на килограмм вашего веса считается смертельной дозой. А так ли страшна соль, как её малюют? Попробуем разобраться.

Одно из главных обвинений в адрес соли заключается в том, что она, мол, способствует повышению кровяного давления. Однако исследование американских учёных показало обратное. По данным медиков, не привычная нам поваренная соль (основной компонент — хлорид атрия) вызывает гипертонию, а её соотношение с калием. Его мы, кстати, тоже получаем из пищи.

Дело в том, что соль сужает наши кровяные сосуды — давление от этого повышается. Калий же, наоборот, сосуды расширяет. Поэтому поддержание достаточного уровня калия в крови крайне важно для здоровья сердечнососудистой системы, утверждают учёные из Чикагского университета. В течение почти 15 лет они замеряли уровень соли в моче 3000 пациентов и в результате выяснили, что риск сердечных недугов от него не зависел. Решающей цифрой был баланс между солью и калием: если перевес падал в сторону первой, риск гипертонии и последующего инфаркта был довольно высок.

Следовательно, чтобы снизить своё давление, медики советуют потреблять больше калия, а не меньше соли. Рекомендованная норма — 4,7 граммов в сутки (для взрослых). То есть налегать надо на бобовые, грецкие орехи, зелень (особенно петрушку), бананы и рыбу. А самый богатый калием продукт — это чай, только вот пить его надо действительно много. В 100 граммах чайного листа содержится 2,5 г калия.

Ещё два элемента, способствующих снижению давления, — это магний и кальций. Магний содержится в орехах, зелёных овощах и семечках, рекомендуемая суточная доза составляет 300-400 мг. Кальций есть в кисломолочных продуктах, арахисе, лососе и соевых бобах, потреблять его надо 800-1200 мг в день.

При этом авторы исследования говорят, что снижение потребления соли для человека с повышенным давлением практически бесполезно. Кстати, эти выводы косвенно подтвердило и другое исследование, завершённое ещё в 2005-м году Медицинским институтом им. Альберта Эйнштейна (США). Тогда учёные подвели итоги 13-летней работе, в ходе которой они обследовали 7000 мужчин и женщин и выяснили, что люди, потребляющие менее 6 граммов соли в день имеют даже повышенный риск сердечнососудистых заболеваний.

newsland.ru