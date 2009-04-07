На Ивано-Франковщине начался месячник борьбы с туберкулёзом

На Ивано-Франковщине начался Всеукраинский месячник Общества Красного Креста (ОКК) под лозунгом «Красный Крест против туберкулеза».

Как сообщил директор областной организации Красного Креста Валерий Старченко, организация возьмет под опеку детское отделение областного фтизиатрического центра и санаторий «Смеричка», что в Татарове на Яремчанщине, и поможет с приобретением телевизоров и оргтехники.

Валерий Старченко призывал прикарпатцев приобщиться к весенней благотворительной акции Красного Креста – «сделать взнос в финансовую поддержку благотворительных программ».

По словам заместителя директора областного фтизиопульмацентра Светланы Харченко, на Прикарпатье количество больных туберкулезом детей – вдвое меньше, чем средний показатель в Украине. На учете у фтизиатров находится 39 тысяч прикарпатцев, из них 3 тысячи больных имеют открытую форму туберкулеза. Больше всего туберкулезом болеют наркозависимые, люди, которые злоупотребляют спиртными напитками и граждане, которые вышли из мест лишения свободы.

В то же время, отмечает Светлана Харченко, медики «практически бессильные» перед туберкулезом ВИЧ-инфекцированных. Мол, ни одного случая выздоровления от туберкулеза среди этой категории людей на Прикарпатье не зафиксировано.

likar.info