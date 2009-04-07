Каждый четвертый крымчанин старше 12 лет курит
11:27, 07 апреля 2009Страна
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Данные статистики
Каждый четвертый житель Крыма в возрасте 12 лет и старше курит.
Об этом УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в АРК со ссылкой на данные выборочного опроса населения, проведенного осенью 2008 года.
При этом каждый третий крымчанин курит более 20 лет, каждый пятый - от 1 до 5 лет, 16% - от 6 до 10 лет, 15% - от 16 до 20 лет.
Две пятых курильщиков в среднем за сутки выкуривают от 16 до 20 сигарет, 29% - от 6 до 10 сигарет.
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