Каждый четвертый крымчанин старше 12 лет курит

Каждый четвертый житель Крыма в возрасте 12 лет и старше курит.

Об этом УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в АРК со ссылкой на данные выборочного опроса населения, проведенного осенью 2008 года.

При этом каждый третий крымчанин курит более 20 лет, каждый пятый - от 1 до 5 лет, 16% - от 6 до 10 лет, 15% - от 16 до 20 лет.

Две пятых курильщиков в среднем за сутки выкуривают от 16 до 20 сигарет, 29% - от 6 до 10 сигарет.