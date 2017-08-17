Холера - болезнь, которая может привести к смерти: медики советуют, как уберечься

Во время планового исследования воды в реке Ингул в Николаеве обнаружили возбудитель холеры, случаев заболевания холерой пока не зафиксировано.

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Как сообщили УНИАН в Центре общественного здоровья, медики рекомендуют: чтобы избежать заболевания, не купайтесь и не ловите рыбу в реках Ингул, Южный Буг, Днепро-Бугском лимане.

Не покупайте продукты питания, в частности – рыбу, в местах стихийной торговли.

Придерживайтесь личной гигиены, тщательно мойте руки перед тем, как брать или готовить еду, после посещения туалета.

Используйте чистую воду.

Мойте овощи и фрукты перед употреблением.

Тщательно готовьте пищу, проваривайте или прожаривайте продукты питания перед употреблением.

Холера - это острая диарейная инфекция, которая, без должного лечения, может привести к смерти. Холера передается фекально-оральным путем, чаще при употреблении загрязненной воды, овощей, фруктов, при купании, а также через пищу и при бытовых контактах.

Инкубационный период длится от нескольких часов до 5 дней. Болезнь обычно начинается остро и приводит к резкому обезвоживанию организма. Первыми симптомами холеры являются понос, рвота, боли в животе. При ранней диагностике и правильном лечении холера излечима. При первых симптомах немедленно обращайтесь к врачу.

Николаевская городская комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций запретила купаться и ловить рыбу в акватории Ингула, Южного Буга и Днепровского лимана – всех водоемах города и ограничила проведение культурно-массовых мероприятий на водных объектах.

Как сообщает отдел информационного обеспечения городского совета, решение принято на заседании 16 августа.

Возбудитель холеры был обнаружен в реке Ингул, однако в других водоемах, где отбирались пробы, его не нашли.

«Данная ситуация говорит о том, что в районе пешеходного моста происходит сброс, есть источник, который выделяет данный возбудитель. В других местах такого нет», - отметил заместитель директора ГУ «Николаевский областной лабораторный центр МОЗ Украины» Александр Игнатенко.

«Как стало известно в ходе мероприятия, возбудитель холеры мог попасть в воду из-за сбросов учреждений и организаций, которые находятся неподалеку. Кроме того, опасная культура могла попасть из ливневой канализации, расположенной рядом с тем местом. Поскольку городская канализационная сеть там не проходит, возможно, что кто-то несанкционированно подключился к ливневой канализации и сбрасывает туда зараженную воду. Это главные возможные причины попадания Vibrio cholerea O1 биовар Eltor серовар Ogawa в акваторию Ингула», - сообщили в мэрии.

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Чтобы решить проблему, специалисты должны найти источник опасности.

«Они проверят прилегающие учреждения и организации, а также узнают, есть ли нелегальные подключения к ливневой канализации. Когда источник возбудителя холеры будет выявлен, его изолируют», - сообщили в горсовете.

Кроме того, комиссия ТЭБ и ЧС приняла решение запретить купаться и ловить рыбу в акватории Ингула, Южного Буга и Днепровского лимана – всех водоемах города и ограничить проведение культурно-массовых мероприятий на водных объектах. Также будет усилен контроль за торговлей речной рыбой на рынках и будут проводиться рейды для недопущения продажи рыбной продукции в неотведенных для этого местах. Руководителям учреждений с массовым пребыванием людей рекомендовали усилить санитарно-эпидемиологический режим.

Ограничения введены на период угрозы возникновения опасных инфекционных болезней.