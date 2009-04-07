Полудень вторника - самый стрессовый момент рабочей недели

Полдень вторника является самым стрессовым моментом рабочей недели, согласно исследованию, объектом которого стали 3 тыс. британцев.

«Понедельник, который традиционно считается тяжелым днем после выходных, на самом деле таким не является. Самый стрессовый момент рабочей недели – за 15 минут до полудня во вторник, когда мы уже входим по-настоящему в рабочее настроение. Многие даже готовы отказываться от ланча, понимая объем работы, который предстоит на неделе», - приводит слова исследователя Грэма Уотерса The Daily Telegraph.

Газета.ру