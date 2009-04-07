Старейшей обитательнице планеты исполнилось 115 лет

Старейшей обитательнице планеты - жительнице Лос-Анджелеса Гертруде БЭЙНС - исполнилось 115 лет, сообщает NEWSru.

Она родилась в 1894 году в городе Шеллмэн в штате Джорджия. Ее отец был рожден в семье рабов. Г.БЭЙНС пережила всех своих родственников.

Уже более десяти лет Г.БЭЙНС проживает в госпитале Convalescent в Лос-Анджелесе.

Поздравления с днем рождения направили долгожительнице Президент США Барак ОБАМА и мэр Лос-Анджелеса Антонио ВИЛЬЯРАЙГОСА.

Г.БЭЙНС стала старейшей живущей женщиной после кончины в январе в Португалии Марии де Жезуш в возрасте 115 лет.