Новое лекарство против курения

Исследование показало, что varenicline tartrate – новый препарат против курения эффективно отучает людей от вредной привычки.

На протяжении 12 недель сравнивалось действие нового лекарства по сравнению с плацебо на 333 добровольцах в 15-ти группах, созданных для испытаний в Китае, Сингапуре и Таиланде.

Автор исследования Чен Ванг из Пекинского института здорового дыхания комментировал итоги работы.

Большая часть курильщиков отказалась от сигарет на протяжении времени исследования, и 38 % из них не возвращались к вредной привычке еще на протяжении 12 недель. В группе плацебо только 31% участников временно бросили курить во время лечения и 25 % - выдержали без табака после него.

Тартрат варениклина – селективный холиномиметический рецептор ацетилхолина, который лицензирован в Европе, США и Японии. Далее будет оценена безопасность его применения.

newsland.ru