Ребенок - жертва Интернета

Еще не так давно актуальная для многих родителей проблема: «Куда деть детей на время школьных каникул?» все в большем количестве семей сменяется не менее отчаянным: «Как оторвать ребенка от компьютера?» Ухуд­шение зрения, осанки, гиподинамия, игровая зависимость — украинские родители не устают пугать своих отпрысков подобными страшилками. В большинстве случаев без особого эффекта.

Сложно утверждать, что в Западной Европе результат подобных семейных баталий принципиально иной. А вот терминология от отечественной отличается ощутимо. Фи­шинг, груминг, спаминг, вирусы, киберхулиганство, порносайты — трудно даже определиться, с какого языка на какой нужно все это переводить. И уж тем более, как от всего этого можно защититься. В этом году страны Евросоюза День более безопасного Интернета отметили уже в шестой раз. Как показывают результаты последнего исследования Eurobarometer, проведенного в прошлом году в 27 странах—членах ЕС, 75 процентов детей в возрасте от шести до 17 лет активно пользуются Интернетом. Причем это касается и половины детей тех родителей, которые сами во Всемирную паутину ни ногой! «Технику онлайновой безопасности» родители обсуждали лишь с каждым вторым малолетним «сетевиком». В 92 процентах случаев речь шла о недопустимости разглашения личной информации, в 83 процентах — о нежелательности общения с незнакомыми людьми.

59 процентов признали, что используют специальные фильтры или мониторинговое программное обеспечение. 64 процента родителей, которые этого не делают, утверждают, что доверяют своим детям. 14 процентов признаются, что просто не знают, как эти программы устанавливаются. По Украине подобная статистика отсутствует. Зато хорошо известно, что по уровню проникновения Интернета наша страна занимает одно из самых последних мест на континенте. Вывод о том, что беспокоиться о виртуальных рисках у нас пока еще рано, выглядит достаточно убедительным (а, главное, утешительным) для многих. Но только не для участников Коалиции за безопасность детей в Ин­тернете. Инициатором создания этой коалиции выступила в прошлом году компания «Майкро­софт Украина». Сейчас количество ее членов (бизнес-структур, НПО, отдельных министерств, деятелей культуры и т.д.) достигло двух десятков. В активе — запуск сайта «Безопасная веб-страна» (www.onlandia.org.ua), на котором можно найти много полезной и важной информации. В первую очередь — телефон горячей линии 8-800-500-33-50, по которому можно позвонить в международный женский правозащитный центр «Ла Страда—Украина» и сообщить о любой ситуации, в которой видится угроза нарушения прав ребенка, в том числе и о той, которая приходит из Сети, получить юридическую консультацию и психологическую помощь, а также советы технических специалистов. На самом сайте тоже можно найти ответы на многие вопросы. Есть специальные разделы для детей, для родителей, для учителей. Там же можно загрузить специальную детскую электронную почту, просмотреть ролик «Интернет. Реальнее, чем ты думаешь», подписать онлайн-петицию и даже пригласить к себе волонтеров (из Школы равных возможностей) для проведения тренинга.

Впрочем, созданием сайта участники коалиции не ограничились. Именно ее усилиями европейский День более безопасного Интернета в Украине растянулся на целый месяц. Информационно-развлекательный марафон, проведенный в крупных городах страны, завершился проведением круглого стола в столице. К участию в нем были заявлены сразу три министра и целый ряд других высокопоставленных и просто хорошо известных лиц. В действительности же уровень представительства оказался значительно ниже. Что, впрочем, на уровне конструктивности обсуждаемых проблем сказалось не слишком.

Что приятно удивило — ни единого упоминания о кризисе, который уже считается автоматической индульгенцией практически на все случаи жизни. Представители и коммерческих структур, и международных организаций искали не оправдания, а возможности. В частности, сопровождать специальными информационными материалами каждую продажу компьютера, каждое подключение к Интернету. Естественно, пока такое обязательство на себя взяли Эрик Франке, генеральный директор «Майкрософт Украина», и Алевтина Шаповалова из телекоммуникационной группы Vega, но хочется надеяться, что эту инициативу подхватят все производители компьютеров и программного обеспечения, все Интернет-провайдеры. Президент Всеукраинской ассоциации компьютерных клубов Александр Бернатович пообещал разместить соответствующую информацию в самих клубах, а Колин Гард, директор программы IREX Global Libraries Ukraine, заверил, что в стороне от этой кампании не останется ни одна из библиотек, сотрудничающая с его программой.

И уже проделанная работа, и намеченные перспективы впечатляют. Хотя понятно, что за скобками остается самый главный канал профилактической работы с детьми — школы. По словам Кортни Зукоски, менеджера программы «Партнерство в образовании» фирмы «Майкрософт Украина» (и, по сути, одного из «локомотивов» коалиции), можно приветствовать тот факт, что безопасность в Интернете должна стать темой одного из школьных уроков по программе «Основы информатики». А можно и сделать акцент на том, что одного урока, да еще для старшеклассников, совершенно недостаточно. Основной инициатор проведения Дня более безопасного Интернета в Европе — организация Ins@fe — уже несколько лет назад разработала специальное пособие для детей, родителей и учителей — красочное, доступное, увлекательное. Учебник получился настолько удачным, что сейчас весьма распространен в школах большинства стран Евросоюза (а в некоторых странах даже предусмотрена система материального поощрения тех учителей, которые используют его в своей работе). Третье издание этого руководства было рекомендовано к применению уже и Советом Европы. Сегодня насчитываются единицы европейских стран, не приложивших усилий для его перевода и распространения. В их число входит и Украина.

Хочется верить, что интерес, который проявило к этому пособию Министерство образования и науки, не окажется нулевым (как это уже случилось с Министерством по проблемам семьи, молодежи и спорта). Впрочем, детей нужно не только предупреждать об опасностях, но и защищать. Это очень хорошо понимают представители правоохранительных органов и совершенно игнорируют законодатели и судебная власть. В украинском законодательстве вообще отсутствует понятие «детская порнография», и, несмотря на громкие задержания и шумные дела, о реальной (а именно уголовной!) ответственности производителей и распространителей нелегального контента говорить пока не приходится. Зато возникла определенная надежда на саморегуляторные механизмы, всячески развивать которые опять же рекомендует Совет Европы. В частности, глава правления Интернет-ассоциации Украины Татьяна Попова анонсировала создание сайта, на котором будет собираться информация обо всех случаях противоправных деяний в Интернете. Передаваться она будет отнюдь не в правоохранительные органы, а прежде всего самим провайдерам, которые на первом этапе попробуют решить проблему самостоятельно.

Осознавать серьезность проблем, которые несет с собой Интернет, отнюдь не означает только карать, запрещать, фильтровать, закрывать, конфисковывать. Особенно в украинском контексте, в котором, как подчеркивает глава Всеукраинской сети борьбы с коммерческой эксплуатацией детей Екатерина Левчен­ко, еще только предстоит разобраться, за что, какая и на кого должна возлагаться ответственность. Воспитывать в детях уважение к правам других людей и умение отстаивать свои собственные очень нелегко, но ничего более надежного мировая цивилизация пока еще не придумала. Есть, конечно, специальные программы, способные ограничивать доступ ребенка к нежелательному контенту. Но вряд ли можно оспорить мнение специалистов по информационной безопасности, которые утверждают, что никакие средства защиты не гарантируют 100-процентной безопасности. Особенно при условии, что современные дети обычно являются гораздо более продвинутыми пользователями информационных технологий, чем их родители. На сайте Онляндии можно найти более подробное изложение советов родителям по обеспечению безопасности их детей в Интернете. Здесь же приводятся лишь самые важные из них:

1. Еще до покупки компьютера полезно оговорить с ребенком правила его использования — продолжительность, цели, средства, ограничения.

2. На первых порах компьютер желательно ставить в общей комнате, пользоваться им только совместно, а ребенка нужно приучать обсуждать с родителями все, что происходило с ним в Сети, и самим делиться с детьми собственными впечатлениями от виртуальных погружений. И родители не должны стеснятся обращаться к ним за подсказкой или помощью!

3. Нужно предупредить ребенка о том, что любая персональная информация, которую он оставит в Сети, может быть использована против него — либо просто из хулиганских побуждений, либо в корыстных целях. Поэтому сообщать кому бы то ни было свою настоящую фамилию, а тем более адрес или номер банковской карточки совершенно недопустимо.

4. С другой стороны, нужно научиться критически относиться к любой информации, получен­ной из Сети, знать, как можно про­верить ее достоверность, как и для чего ее можно использовать.

5. Ограничивать виртуальные социальные контакты детей с определенного возраста особенно трудно, и запретами тут делу не поможешь. Разумнее заручиться обещанием, что если даже ребенок захочет встретиться с каким-то своим виртуальным знакомым «вживую», то эта встреча должна происходить только в людном безопасном месте, чтобы родители об этом знали, и с обязательными «контрольными звонками». Дети должны понимать, что они не остаются с виртуальными проблемами один на один, что им есть с кем эти проблемы обсудить, к кому обратиться за помощью.

6. Необходимо также помнить, что ребенок может оказаться не только жертвой виртуальных злоумышленников, но и сам совершать противоправные дейст­вия. Мало кто в нашей стране думает о том, что, загружая ворованные антивирусные программы или же оставляя на различных сайтах хамские анонимные комментарии, мы сами демонст­рируем ребенку виртуальные без­наказанность и вседозволенность, которые в реальной жизни позволяем себе гораздо реже.

Словарик:

Фишинг — использование интернет-технологий с целью получения доступа к конфиденциальной информации о пользователях (паролям, логинам, финансовой информации и т.д.). Один из самых распространенных примеров — рассылка электронных писем якобы от имени известных адресатов с прямой ссылкой на специально созданную фальшивую веб-страницу (например, с условиями какой-то баснословной акции или с сообщением о подарке на день рождения).

Груминг — вхождение в доверие к ребенку с целью склонения его к какому-либо неподобающему поведению, в том числе и в сексуальном плане.

Оксана ПРИХОДЬКО

www.zn.ua