7 апреля Всемирный день здоровья 2009-го года будет отмечаться под лозунгом “Спасем жизнь. Обеспечим безопасность больниц в чрезвычайных ситуациях”. Главной темой станет готовность медицинских заведений и работников здравоохранения оказывать помощь людям, которые пострадали в результате чрезвычайных ситуаций. Центры здравоохранения и медперсонал играют существенную роль в лечении полученных травм, профилактике заболеваний и удовлетворении медико-санитарных потребностей людей. Они являются основой первичной медико-санитарной помощи – безопасные роды, прививки, предоставления помощи во время хронических заболеваний. Вся эта помощь должна осуществляться и в чрезвычайных состояниях. Достаточно часто хрупкие системы здравоохранения не в состоянии сохранить свое функционирование во время стихийных бедствий. А это приводит как к мгновенным, так и к длительным следствиям для здоровья граждан.

В Украине этот день, кроме соответствующих семинаров и “круглых столов” на данную тему, традиционно посвятят пропаганде здорового образа жизни. С этой целью в разных уголках Украине в течение недели пройдут тренинги относительно предоставления неотложной помощи в чрезвычайных ситуациях, спартакиады, соревнования, бесплатное измерение давления в общественных местах и др.

Справка. В 2008 г. 321 стихийное бедствие забрало жизнь 235 816 лиц, что почти в четыре разы выше, чем общее ежегодное среднее число жертв за предыдущие семь лет. Это увеличение вызвано лишь 2 явлениями: по данным Международной стратегии ООН по уменьшению опасности стихийных бедствий циклон Наргис оставил после себя в Мьянми 138 366 погибших и исчезнувших безвести, а сильное землетрясение в китайской провинции Сичуань стало причиной смерти 87 476 лиц. Наводнения, рядом с другими погодными явлениями, в прошлом году продолжали оставаться самыми многочисленными стихийными бедствиями. Конфликты во всем мире также стали причиной больших человеческих страданий и увеличили до максимума нагрузку для медицинских служб.