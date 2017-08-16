На Житомирщине вся семья в тяжелом состоянии попала в реанимацию, отравившись грибами (видео)

На Житомирщине семья - четверо взрослых и двое детей (5 и 7 лет) - доставлена в реанимацию после употребления лесных грибов, пишет ТСН.

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Как рассказывает одна из пострадавших членов семьи, ее семья считала, что разбирается в грибах, ведь живут возле леса.

"Грибы на вид были нормальные, сыроежки как сыроежки, лисички как лисички, белые как белые. Почистила, полчаса отварила, поджарила. Кусочков шесть, наверное, я их съела", - рассказала пациентка.

Через полчаса всем, кто употреблял грибы, стало плохо. "Тошнота сильная. Ваня старший – он ел только белые грибы, а младший только картофель. Как мне объяснили: этот гриб - он отдал на все", - говорит женщина.

"Скорая" доставила в реанимацию всю семью.

По словам заведующей отделением реанимации Бердичевской центральной городской больницы Ирина Тарахтанюк, состояние пациентов было тяжелым, но не критическим, после интенсивной терапии состояние улучшилось.

"Если рядом есть грибница ядовитых грибов, которые кто-то срезал или сбил – токсины попадают в съедобные грибы", - говорит врач.

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Врачи советуют не кушать лесные грибы ни взрослым, ни тем более детям. "Грибы практически не перевариваются. Поэтому употреблять их категорически запрещено", - подчеркнула детский анестезиолог Татьяна Грабчук.

Медики объясняют, что семья могла отравиться и съедобными грибами, если они росли недалеко от ядовитых.

Если же лесные грибы все же попали на стол и после их приема появилась тошнота или боль в животе – вызывать скорую нужно немедленно, ведь самолечение в этом случае может привести к смерти.