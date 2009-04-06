Ющенко подписал изменения к законам о ГМО

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подписал Закон “О внесении изменений в некоторые законы Украины в связи с принятием Закона Украины “О государственной системе биобезопасности при создании, испытании, транспортировке и использовании генетически модифицированных организмов”.

Об этом говорится на официальном сайте Президента.

Как сообщал УНИАН, этот закон Верховная Рада приняла 19 марта.

Закон приводит Законы “Об охране окружающей природной среды”, “Об экологической экспертизе”, “О растительном мире”, “О животном мире”, “О лицензировании определенных видов хозяйственной деятельности” в соответствие с Законом от 31 мая 2007 года № 1103-У “О государственной системе биобезопасности при создании, испытании, транспортировке и использовании генетически модифицированных организмов”.