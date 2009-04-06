Власть Харькова таки ликвидирует противотуберкулезный стационар

Харьковская правозащитная группа призывает городской совет срочно пересмотреть бюджет и выделить финансирование для сохранения городского противотуберкулезного стационара.

Об этом идет речь в открытом письме ХПГ, текст которого передан УНИАН.

«Для финансирования остатков городского противотуберкулезного диспансера №1 в этом году нужно не более 10-15 млн. грн. Город может пережить без фейерверков, ледовых и песчаных городков и концертов попсовых звезд, когда ему угрожает всплеск смертельной эпидемии», - заявляют харьковские правозащитники.

По информации ХПГ, после проведенной на протяжении января-марта этого года реорганизации коечного фонда городского клинического противотуберкулезного диспансера №1 в нем из 645 коек осталось 230. "При такой “реорганизации” очень угрожающие тенденции, которые проявились в Харьковской области – рост бактериовыделителей, рост смертности вообще и в частности тех, кто не был на учете в противотуберкулезных заведениях, – окончательно сделают эпидемию туберкулеза неконтролируемой, и вместо Евро-2012 в Харькове будет буйствовать эпидемия", - отметил сопредседатель Харьковской правозащитной группы Евгений ЗАХАРОВ.

По его словам, против такой “реорганизации” выступили больные, врачи, ученые двух профильных кафедр фтизиатрии – Харьковского национального медицинского университета и Академии последипломного образования, комиссия Министерства здравоохранения, Комитет по вопросам противодействия ВИЧ-инфекции, СПИДа и другим социально опасным болезням, профильный комитет Верховной Рады Украины.

По информации правозащитников, 6 февраля на совещании в Министерстве здравоохранения было принято решение рекомендовать городскому председателю Харькова приостановить действие приказа о реорганизации городского диспансера №1, рекомендовать председателю Харьковской облгосадминистрации взять на баланс области городской диспансер №1, обратиться в Минфин относительно выделения 30 млн. грн. из резервного фонда Кабинета министров для финансирования противотуберкулезных учреждений Харьковской области. "Однако городская власть не прислушалась ко всем этим рекомендациям", - сообщает ХПГ.

Как сообщают правозащитники, Всемирная организация охраны здоровья разрешает сокращать стационарные койки только при условии наличия не более 20 больных на 100 тысяч населения и смертности 10 на 100 тысяч населения. При этом, по данным ХПГ, в Харьковской области 73 больных на 100 тысяч населения (эпидемией считается ситуация, когда этот показатель превышает 40). Как сообщила городская санитарно-эпидемиологическая служба, в 2008 году в Харькове возросло количество бациллярных больных, заболеваемость детей туберкулезом выросла на 17,1%, по сравнению с 2007 годом, смертность – на 22,8%, по сравнению с 2007 годом, при этом существенно возросло количество умерших с невыявленным туберкулезом, которые не были на учете в противотуберкулезных заведениях.

«Даже без этой “реорганизации” имеющихся на начало года в городе и области коек не хватает. В 2008 году в Харьковской области количество бацилловыделителей составило 1702 больных (718 – в городе, 984 – в области). Из этих 1702 должны быть в стационаре постоянно 613 хронических полирезистентных больных, потому что на протяжении года каждый из таких больных может заразить до 20 других. Особенно страшно за детей, для которых палочки полирезистентного туберкулеза являются смертельными", - говорится в тексте заявления ХПГ.

По данным правозащитников, невзирая на такие угрожающие тенденции, городская власть планирует до 24 мая ликвидировать и те 230 стационарных коек, которые остались. "При этом будут ликвидированы хирургическое отделение и отделение туберкулеза нервной системы, которые существуют в Харьковской области только в этом диспансере, следовательно, проводить хирургические операции больным туберкулезом, которые в них нуждаются, больше не смогут", - отмечает ХПГ.