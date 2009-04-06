В Кировограде создали новое медицинское учреждение

Кировоградский горсовет принял решение о создании нового медицинского учреждения «Центральная городская больница» путем объединения двух местных клиник.

Как передает корреспондент УНИАН, такой шаг депутаты объяснили желанием улучшить ситуацию с предоставлением терапевтической помощи жителям Кировограда.

По словам начальника управления здравоохранения Любовь ПИВОВАРЧУК, это учреждение решит вопрос нехватки койко-мест для лечения больных туберкулезом.

«Планируется создать фтизиатрическое отделение на 50 мест. Также в больнице обустроят хосписное отделение, в котором будут оказывать медицинскую помощь неизлечимо больным», отметила Л. ПИВОВАРЧУК.

Как сообщал УНИАН, в марте этого года в Кировограде уже было создано коммунальное предприятие «Поликлиническое объединение», в состав которого вошли несколько медицинских заведений города. Инициаторы такого решения заверяли, что оно является организационным и не повлияет на работу врачей.