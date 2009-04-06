Чем полезна куркума

Куркума – пряность насыщенного ярко-желтого с оттенком оранжевого цвета, широко используемая в кулинарии в странах Юго-Восточной Азии, может оказаться весьма полезной для больных диабетом. Как выяснили канадские специалисты из Университета Западного Онтарио, порошок, полученный из корней этого многолетнего растения семейства имбирных препятствовал нарушениям работы почек у подопытных лабораторных мышей. Результаты исследования опубликованы в последнем номере журнале "Нютришн" /"Питание"/.

"У этого природного средства очень хороший потенциал", - считает руководитель группы исследователей, специалист по изучению диабета в Университете Западного Онтарио Субрата Чакрабарти. По его мнению, следующим этапом должны стать исследования на пациентах, страдающих диабетом. В прошлом году куркуму исследовали специалисты в Университете Торонто и пришли к выводу, что это вещество могло бы быть полезно и при профилактике сердечно-сосудистых заболеваний.

Однако другие эксперты предостерегают от того, чтобы чрезмерно полагаться на первоначальные многообещающие результаты. Как отметила в этой связи представитель Канадского общества изучения онкологических заболеваний Хизер Чэппел, "мы уже неоднократно были свидетелями того, как вещества, дающие хорошие результаты на лабораторных животных, оказываются неэффективными для людей, поскольку физиология человека очень сложна".

Тем не менее, как отметила газета "Нэшнл пост", куркумин "привлекает внимание исследователей и иногда полученные результаты заставляют задуматься", поскольку это вещество обладает противовоспалительным действием.

ami-tass.ru