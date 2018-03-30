ВОЗ активизирует усилия по борьбе с лекарственно-устойчивым туберкулезом

Министры здравоохранения стран с самым тяжелым бременем лекарственно-устойчивого туберкулеза (ТБ) согласны провести ряд действий для активизации усилий, направленных на то, чтобы остановить и повернуть вспять развитие глобальной эпидемии этой болезни. На трехдневном совещании, организованном Всемирной организацией здравоохранения, к глобальным лидерам, включая Генерального директора ВОЗ д-ра Маргарет Чен и Сопредседателя Фонда Билла и Мелинды Гейтс г-на Билла Гейтса, присоединились Вице-премьер Госсовета Китайской Народной Республики Ли Кецян, а также министры и представители высокого уровня из 27 стран.

В конце первого дня совещания присутствующие представители правительств выпустили Призыв к действиям. В Призыве к действиям, который был поддержан высокопоставленными представителями международных организаций в области здравоохранения и оказания помощи и неправительственных организаций, утверждается, что все страны будут прилагать усилия:

· по обеспечению всеобщего доступа к диагностированию и лечению М/ШЛУ-ТБ (туберкулеза с множественной или широкой лекарственной устойчивостью) к 2015 году;

· по устранению финансовых барьеров на пути получения медицинской помощи при ТБ;

· по развитию всесторонней структуры по ведению и лечению М/ШЛУ-ТБ;

· по подготовке и направлению достаточного числа медицинских работников;

· по усилению лабораторных систем;

· по обеспечению сотрудничества между всеми партнерами;

· по разработке и проведению стратегий по борьбе с передающимися по воздуху инфекциями;

· по обеспечению достаточных резервных запасов высококачественных противотуберкулезных лекарств;

· по усилению механизмов, обеспечивающих наличие и регулирование противотуберкулезных лекарств;

· по обеспечению включения в стратегии и планы информационно-пропагандистской деятельности, коммуникации и социальной мобилизации;

· по развитию новых методик, необходимых для борьбы с М/ШЛУ-ТБ.

Вице-премьер Китая Ли Кецян отметил, что Китай будет работать вместе со всем миром над улучшением борьбы с ТБ. В отношении лекарственно-устойчивого ТБ он заявил, что "Китайское правительство усилит работу по профилактике и лечению".

Генеральный директор ВОЗ д-р Маргарет Чен заявила, что профилактика и ведение устойчивого ТБ является глобальной обязанностью здравоохранения. "Нам необходимо политическое внимание на высоком уровне, потому что национальные программы по ТБ не могут самостоятельно противостоять этим новым угрозам. Проблема стала слишком значительной", - сказала она.

Г-н Билл Гейтс призвал все страны к инвестициям в инновационные способы борьбы с ТБ. "Каждая страна, независимо от того, страдает она от ТБ или нет, должна осознавать срочность. Каждая страна, независимо от того, имеет ли она высокотехнологичную экономику или нет, способна на инновации. И каждая страна может адаптировать свои системы для использования лучших инноваций других стран."

Призыв к действиям сигнализирует о крупном шаге на пути к координированному планированию профилактики, лечения и ухода при М/ШЛУ-ТБ и о приверженности обеспечению всеобщего доступа пациентов к диагностированию и лечению МЛУ-ТБ к 2015 году.

В последующие два дня участники совещания рассмотрели технические последствия Призыва к действиям для правительств и заинтересованных сторон.

На четыре страны из присутствующих на этом трехдневном совещании - Индию, Китай, Российскую Федерацию и Южную Африку - приходится 60% случаев заболевания МЛУ-ТБ во всем мире. Эти страны расширили свое финансирование борьбы с ТБ. Тем не менее, по имеющимся данным, во всем мире лишь 3% из полумиллиона людей, ежегодно заболевающих МЛУ-ТБ, получает лечение в соответствии с руководящими принципами ВОЗ.

Участники совещания приняли обязательства содействовать мобилизации как из внутренних, так и из международных ресурсов 15 миллиардов долларов США, которые, по оценкам, необходимы для финансирования ответных действий на ТБ и М/ШЛУ-ТБ, и призвали расширить инвестиции в научные исследования и разработки новых диагностических средств, лекарств и вакцин от ТБ. Они обратились с просьбой к ВОЗ и Партнерству "Остановить ТБ" обеспечить необходимую техническую поддержку для выполнения планов ответных действий на М/ШЛУ-ТБ.

Ожидается, что эти дополнительные обязательства окажут значительное воздействие в этих и других странах в области спасения жизней, обеспечения помощи для нуждающихся в ней людей и "перекрытия клапана" на пути дальнейшего возникновения М/ШЛУ-ТБ.

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