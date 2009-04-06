Загорание уменьшает риск возникновения тромбов

Риск возникновения тромбов в кровеносных сосудах у любительниц легкого загара на 30% меньше, чем у тех, кто старается держаться в тени. Об этом свидетельствуют результаты исследования знаменитого Каролинского института Стокгольма и Университетского госпиталя в Лунде, проводившегося среди 40 тыс. женщин.

"Находиться длительное время на открытом солнце – опасно, особенно людям с чувствительной кожей. Но сам процесс загорания – это положительное явление", - считает профессор онкологии Хокан Ульссон. Уже давно было установлено, что умеренная инсоляция предотвращает нехватку витамина Д в организме, но почему именно этот витамин так важен для профилактики закупорки сосудов, остается неясным.

В Швеции диагноз тромбоза кровеносных сосудов ежегодно ставится 5 тыс. женщин. Для тысячи из них это приводит к летальному исходу.

ami-tass.ru