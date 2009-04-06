Тернопольщина: в медучреждениях выявлено нарушений на 2 млн грн

В медицинских учреждениях Тернопольской области Контрольно-ревизионное управление выявило нарушений на более чем 2 млн. грн.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе КРУ в Тернопольской области, в частности, в Тернопольском коммунальном центре скорой медицинской помощи выявлено нарушений на 1,97 млн. грн., в Козовской центральной районной коммунальной больнице – на 83,5 тыс. грн., в Хоростковской коммунальной городской больнице – на 79,66 тыс. грн.

В общей сложности, как отметили в КРУ, несоблюдение требований нормативно-правовых актов что касается правильности установления должностных окладов, доплат, надбавок, оплаты труда медработникам, несоблюдение тендерного законодательства выявлено во всех проверенных медицинских учреждениях. Было зафиксировано нарушение и в областной коммунальной клинической больнице – на общую сумму 175,2 тыс. грн. В учреждении, согласно информации КРУ, незаконно использовали средств на 129,4 тыс. грн, недополучили доходов на 1,5 тыс. грн., допустили других нарушений финансовой дисциплины на 44,3 тыс. грн.

По результатам ревизий к административной ответственности привлечено 20 должностных лиц, из-за которых произошли финансовые нарушения. Руководителям лечебных учреждений направлены требования относительно устранения выявленных нарушений.

О выявлении нарушений КРУ проинформировало правоохранительные органы.