Виннитчина: в районных больницах оптимизируют 520 койко-мест

В 2009 году в центральных районных больницах Винницкой области будет оптимизировано 520 стационарных коек.

Об этом УНИАН сообщил начальник управления здравоохранения и курортов Винницкой областной государственной администрации Александр ЖУПАНОВ.

"Коечный фонд наших медицинских заведений нуждается в структурной оптимизации. По нашим подсчетам, немногим больше 520 коек в этом году необходимо оптимизировать по центральным районным больницам", - сказал он.

А.ЖУПАНОВ подчеркнул, что существуют проблемы с участковыми больницами, поскольку фактически они в последнее время превратились в заведения социальной помощи для пожилых людей.

"В населенных пунктах с количеством жителей свыше тысячи целесообразно реорганизовать фельдшерско-акушерские пункты в сельские врачебные амбулатории с койками дневного стационара для улучшения предоставления медицинской помощи", - считает он.

Как сообщал УНИАН, в 2008 году в Винницкой области на базе ФАПов создано 7 амбулаторий общей практики семейной медицины (ОПСМ).

На данное время функционирует 254 заведения и подразделения ОПСМ, что составляет 88,9% от всех амбулаторно-поликлинических заведений области.

Удельный вес населения области, которое обслуживается врачами ОПСМ,составляет 50,4 %, а в сельской местности – 90,0%.

В Винницкой области проживает около 1,7 млн. людей, из них в сельской местности - 53%.