Самые распространенные мужские заболевания

Если вы, как и многие мужчины, проводите дни постоянно в сидячем положении, тогда, возможно, вам стоит обратить внимание на то, что происходит с вашим организмом. Существуют болезни, которые нужно пресекать на ранних стадиях, несмотря на то, что они вызывают у вас только неудобство или легкое недомогание. В этой статье вы познакомитесь с основными симптомами болезней и способами их профилактики.

Сахарный диабет второго типа

Симптомы: жажда, потеря веса одновременно с возросшим аппетитом, частое мочеиспускание, тошнота и частичная потеря зрения – все это может быть признаком диабета.

Описание: В отличие от диабетов первого типа, которые обычно обнаруживают еще в детстве, диабет второго типа развивается уже в зрелом возрасте. Диабеты появляются у человека, когда его тело не может регулировать сахар. А это, в свою очередь происходит или из-за того, что поджелудочная железа не вырабатывает достаточное количество инсулина, который понижает содержание сахара в крови, задерживая распад гликогена в печени и увеличивая использование глюкозы мышечными и другими клетками, или потому что организм не реагирует на гормон.

Появление диабета второго типа обусловливается также размером нашей талии. Главный фактор риска – это ожирение. Кроме того, риск-факторы включают: уровень холестерина, высокое кровяное давление, болели ли диабетом у вас в семье раньше, а также ваш возраст (после 45 лет значительно возрастает риск заболевания диабетом).

Профилактика и лечение: От этой болезни лекарства не существует, однако, в большинстве случаев, предупреждение лучше лечения. Поддерживайте здоровый вес, занимайтесь физическими упражнениями, сократите до минимума потребление жирных продуктов. Все это поможет вам в профилактике диабета. В качестве мер борьбы, многие больные диабетом отказываются от продуктов, которые могут негативно повлиять на сахар в крови, делают уколы инсулина и проверяют содержание глюкозы в крови.

Инсульт

Симптомы: Внезапный паралич одной из частей тела (обычно это рука, нога или лицо), нечувствительность, ухудшение зрения, невнятная речь, неконтролируемое движение глаз и потеря памяти – это симптомы инсульта.

Описание: Проще говоря, инсульт или "мозговой удар" – это острое нарушение мозгового кровообращения, вызванное кровяным сгустком или аневризмой. В результате нарушения мозгового кровообращения умирают клетки мозга, вызывая различного рода повреждения мозга.

Профилактика и лечение: Первым, что нужно сделать, если вы заподозрили инсульт, как можно быстрее попасть в больницу! Лучше всего, если вы получите квалифицированную медицинскую помощь в течение ближайших трех часов. В течение следующих нескольких дней вам потребуется, по меньшей мере, постоянное наблюдение.

Возможно, вы будете подвергнуты медикаментозному лечению, чтобы восстановить подачу кислорода в мозг. А если инсульт уже давно прошел, а у вас по-прежнему есть определенные проблемы с движением или членораздельной речью, вам обязательно потребуется соответствующая терапия.

Коронарная (ишемическая) болезнь сердца (ИБС) Симптомы: Обычно, предупреждающими сигналами ИБС являются боли в груди под грудиной (это зачастую сопутствуют перенапряжение или стресс) или нетипичная боль в груди.

Боль может появиться в левой половине груди, спине, руке или животе и сопровождается сокращенным дыханием. В некоторых случаях, вы не узнаете о своей болезни, пока у вас не будет сердечного приступа.

Описание: Ишемическая болезнь сердца появляется, когда в результате образования тромбоцитов и жировых клеток происходит сужение артерий. Из-за уменьшения диаметра снижается кровоток к сердцу. Коронарная болезнь сердца является основной причиной смерти мужчин и женщин во многих странах (Россия, Германия, США).

Факторы риска ИБС включают историю семьи (болел ли в семье кто-то еще), высокое кровяное давление, диабеты и нездоровый образ жизни (в частности отсутствие физических упражнений), а также ожирение и курение.

Профилактика и лечение: Поскольку большинство основных факторов риска появления ИБС связаны со стилем жизни, справедливо предположить, что здоровый образ жизни играет главную роль в профилактике данного заболевания.

Уменьшение количества “плохих” жиров (насыщенные жиры), холестерина и транс-жирных кислот, а также уменьшение потребления натрия, физические упражнения и отказ от курения – все это поможет в лечении. Не нужно забывать и о медикаментозном лечении (таблетки для разжижения крови, бета-адреноблокаторы для снижения кровяного давления и антагонисты кальция для размягчения артерий в организме).

Рак ободочной (толстой) кишки

Симптомы: Во многих случаях эта болезнь вообще не имеет симптомов. Говорят, что следует обращать внимание на любые отклонения в функционировании кишечника.

Обязательно насторожитесь, если заметите аноректальное кровотечение, длительные изменения в работе кишечника, продолжительную усталость, хронический запор и дискомфорт в области желудка, поскольку такие симптомы могут быть первыми признаками рака.

Описание: Согласно статистике, рак толстой кишки занимает третье место среди общих причин смерти человека. Еще его называют "тихим убийцей". Поскольку у него очень редко проявляются какие-либо симптомы, его профилактика затруднена. К примеру, в США болезнь уносит около 50 тысяч человек ежегодно.

Профилактика и лечение: Поскольку болезнь почти не имеет симптомов, обязательно нужно делать регулярные снимки. Мы понимаем, что вы лучше будете звонить своей теще каждое воскресенье в течение целого года, чем один раз сходите к проктологу, но если вы сможете выявить болезнь на ранней стадии, то, возможно, даже спасете себя. С раком толстой кишки первой стадии можно успешно бороться.

По статистике, выживаемость в этом случае составляет 93%. Однако на более поздних стадиях лечение становиться затруднительным. Если вы обнаружите болезнь на последней, четвертой стадии, то в этом случае ваши шансы – 8 из 100. Поскольку признаков этой болезни нет, Американское общество раковых заболеваний советует узнать ваш коэффициент риска – уточнить, болел ли кто-то в вашей семье раком. Всем, кому от 50 лет и больше, в обязательном порядке нужно проходить регулярные обследования.

Цирроз печени

Симптомы: опухоль ног, желтуха, выступание красных паутинных кровяных сосудов на коже, слабость и потеря веса – все это может быть симптомом цирроза печени.

Описание: Подумайте о своей печени, как о персональном кровяном фильтре. Она не только помогает бороться с инфекциями и переваривает пищу, но и очищает кровь от вредных веществ. Цирроз печени, вызванный хронической болезнью печени, случается, когда на органе в ткани появляются рубцы, что и мешает функционированию всего органа.

Цирроз зачастую ассоциируют с алкоголизмом, хотя эта болезнь может быть вызвана как гепатитом, так и другими заболеваниями. В наихудшем случае, цирроз может привести к отказу почки и необходимости трансплантации печени.

Профилактика и лечение: От цирроза лекарства нет, но вы можете предотвратить дальнейшее разрушение печени, отказавшись от алкоголя и принимая медикаменты. В самом крайнем случае, вам потребуется трансплантация.

Если вы обнаружили некоторые из представленных выше симптомов, не нужно впадать в отчаяние, не дайте страху завладеть вами. Лучше об этом узнать раньше, чем позже. Так что немедленно займитесь собой. newsland.ru