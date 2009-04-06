Рыбий жир уменьшает размер опухолей

Группа ученых из Университета Мансуры (Mansoura University), Египет, под руководством А.М. Аль-Мовафи (A.M. El-Mowafy) выяснила, что омега 3 (omega 3), элемент, находящийся в рыбьем жире, уменьшает размер опухолей у мышей и делает химиотерапию более эффективной. Результаты исследования были опубликованы в журнале Cell Division.

По мнению ученых, их открытие позволит разработать новый вид лекарств против рака. Субстанция не только сама производит химиопрофилактическое воздействие, но и усиливает действие обычной химиотерапии. Кроме того, она уменьшает вред, наносимый химиотерапией почкам. Заметим, что за последние 20 лет жители Европы, страдающие от рака, получили больше шансов на выздоровление - к такому выводу пришла исследовательская группа, работающая в рамках проекта Eurocare. Статистика, собранная в 23 странах Евросоюза после 1988 года, показывает, что рост числа выздоровлений составляет в среднем от 2% до 7% за десятилетие. С этими данными можно ознакомиться в специальном выпуске журнала European Journal of Cancer.

А ученые из Токийского университета (University of Tokyo), Япония, создали "живую" куклу из человеческих раковых клеток, чтобы продемонстрировать новый метод тестирования многообещающих лекарств. По словам руководителя эксперимента Шоджи Такеюши (Shoji Takeuchi), кукла позволит исследователям создать ряд структур, содержащих клетки многих различных типов. Таким образом, медики смогут тестировать лекарства против рака в условиях, максимально приближенных к реальным условиям человеческого тела.

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