В Украине частные лаборатории обманывают пациентов

Гонорар врачу и ложный диагноз пациенту все чаще практикуются в частных лабораториях

Врачи из государственных клиник сейчас часто отправляют пациентов в частные лаборатории за вознаграждение. Те, в свою очередь, находят в результате анализов множество фиктивных болезней, пишет в последнем номере журнал Корреспондент.

Новый заработок украинских медиков - направление пациентов в частные лаборатории. За одну такую "путевку", по словам Виктора Сердюка, вице-президента Всеукраинского Совета защиты прав и безопасности пациентов, они получают 10-30% стоимости анализа. Таким образом, доктор со стабильным количеством больных зарабатывает не меньше 2 тыс. грн. в месяц впридачу к своему скромному заработку, отмечает издание.

У Анны Луневой, главного внештатного специалиста по вопросам клинической лаборатории и диагностики Минздрава Украины, своя математика: около 30% исследований в частных центрах необоснованны, а 35-40% их анализов тут же дублируют, когда пациента кладут в стационар. При этом достоверность результатов даже в дорогих лабораториях, замечает Лунева, никто не гарантирует.

Как рассказала Лунева Корреспонденту, дорогое оборудование еще не гарантия качества. Мол, все может пойти насмарку, если использовать дешевые реагенты и нанять неквалифицированных специалистов.

Халатному отношению к диагностике способствует и украинская законодательная база. Например, для открытия лаборатории, по словам Александра Хейломского, главы Всеукраинской ассоциации клинической химии и лабораторной медицины, достаточно купить необходимые документы и проводить исследования хоть дома на кухне.

"С проверкой аттестационная комиссия все равно придет только через два года после открытия лаборатории", - добавляет он.

"Туда невозможно попасть. Проверить их деятельность можно только с прокурором", - сетует Лунина.

К нездоровой атмосфере на рынке ведет и борьба лабораторий за количество пациентов - поэтому коммерческие диагностические центры и идут на поклон к врачам. Если же стать популярным местом все же не удается, расходы оптимизируют: применяют дешевые реагенты, берут на работу неквалифицированных специалистов - им можно платить меньше, - а цены на услуги остаются прежними.

Корреспондент