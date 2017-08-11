Кабмин уволил Сивак с должности заместителя министра здравоохранения

Кабинет министров Украины уволил Оксану Сивак с должности заместителя министра здравоохранения по вопросам европейской интеграции по собственному желанию.

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Соответствующее распоряжение от 9 августа № 508-р опубликовано на Правительственном портале.

Как сообщал УНИАН, Сивак была назначена на должность заместителя министра здравоохранения по вопросам европейской интеграции 31 августа 2016 года.

9 августа этого года Сивак написала в Facebook, что покидает пост из-за «потери доверия» в команде.

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«Сегодня мой последний день на посту заместителя министра здравоохранения в составе этой команды. Сообщаю об этом, поскольку не хочу, чтобы это породило слухи, догадки и версии. Я иду из Минздрава сознательно и имею видение своего дальнейшего пути. Такое решение приняла, прежде всего, из-за различия в подходах к командной работе и потере взаимного доверия. Приоритетом моей команды была и остается максимальная прозрачность работы министерства, что видно из всех направлений в моем подчинении. Это был тяжелый год, в течение которого мы достойно справлялись со своими обязанностями», - заявила Сивак и подчеркнула, что система здравоохранения в Украине требует реальных перемен.