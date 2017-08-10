В следующем году тесты ВНО адаптируют для детей с проблемами зрения

В следующем году изменится внешнее независимое оценивание по иностранному языку, а тесты по украинскому языку и литературе, математике и истории Украины адаптируют адаптируют для тех, кто имеет недостатки зрения.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время брифинга сообщил директор Украинского центра оценивания качества образования Вадим Карандий.

«Что касается тестов. Наибольшее изменение ожидается на следующий год в тесте по иностранным языкам. Планируется, что появится элемент оценки нового вида деятельности, который до этого не практиковался, - восприятие речи на слух. Будет отдельный блок аудирования. Кроме того, предполагается, что в процессе прохождения государственной итоговой аттестации будут использованы двухуровневый тест с уровнем владения языка Б1 и Б2. И третий элемент - мы должны адаптировать на следующий год тесты по украинскому языку и литературе, математике и истории Украины для незрячих людей. Эта категория небольшая, но с точки зрения сохранения справедливости подхода в плане равных условий доступа к высшему образованию, мы это должны делать, и я надеюсь, что мы это сделаем на следующий год», - рассказал Карандий.